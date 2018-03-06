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صور.. نشاط مكثف لقومى المرأة بالشرقية بعد حصولهم على المركز الأول فى الحملات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:46 م
صور.. نشاط مكثف لقومى المرأة بالشرقية بعد حصولهم على المركز الأول فى الحملات الدكتورة عايدة عطية عضو المجلس ومدير تنظيم الأسرة





الشرقية- فتحية الديب
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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة المهندسة، سامية عسل، مقررة الفرع، وبإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى، حملاته بالقرى والنجوع بالمحافظة، لحث السيدات على المشاركة فى العملية الانتخابية.

 

وقالت "سامية عسل" مقررة الفرع، أن المجلس شارك في الحملات بالمرحلة الأولى والثانية من حملة، صوتك لمصر بكر، وحصد المركز الأول بين المحافظات، من خلال عقد لقاءات جماهيرية وتوعوية وتنويرية لحث السيدات والمواطنين على المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نهارية شهر مارس الجارى.

 

وأشارت "عسل"  أنه سيتم إستهداف السيدات في الظهير الريفى والحضرى والمناطق الأكثر إحتياجا والنقابات والشركات والأندية الرياضية والمدارس والكليات وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتنمية المحلية.


وأوضحت مقررة الفرع أن المرحلة الثالثة من الحملة والتى بدأت أول شهر مارس الحالى وتستمر على مدار عشرون يوما، تتضمن عمل زيارات للأسر بالاستعانة بالرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات وبالتعاون مع القيادات الطبيعية التنويرية المحليه وبمشاركه أعضاء فرع المجلس بالشرقية، وتهدف إلى توعية السيدات بأهمية دورهن فى المرحلة القادمة من مساندة الوطن وتهيئة الأسرة ككل للنزول للمشاركة من خلال اللقاءات المباشرة وطرق الأبواب والتأكيد على أهمية النزول ليرى العالم عملية ديمقراطية ولتأكيد شرعية الصندوق ولمواجهة الإرهاب الداخلى والخارجى ونشر رسائل الحملة التى تهدف إلى التأكيد على أن المشاركة حق دستورى لكل مواطن وواجب وطنى.

 

رقم 5أحدي المتطوعات أثناء الحملات
 أحدي المتطوعات أثناء الحملات

 

رقم 1 المهندسة سامية عسل مقررة فرع المراة أثناء الجولات بالشارع
 المهندسة سامية عسل مقررة فرع المراة أثناء الجولات بالشارع

 

رقم 2 الدكتورة عايدة عطية عضو المجلس ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية أثناء الحملات
الدكتورة عايدة عطية عضو المجلس ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية أثناء الحملات

 

رقم 3 المهندسة هالة راشد عضو المجلس
 المهندسة هالة راشد عضو المجلس

 

رقم 4نهي عبد المنعم رئيس الراائدات الريفيات بالشرقية وعضو المجلس
 نهي عبد المنعم رئيس الرائدات الريفيات بالشرقية وعضو المجلس

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