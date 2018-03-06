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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:00 ص
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صور.. نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:03 ص
صور.. نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى نتنياهو





أ ف ب
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غادر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الجناح الغربى للبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، مساء الاثنين، بعد عقده لقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يتراجع عن الرسوم الجديدة المزمعة على واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يثير مواجهة محتملة مع كبار المشرعين فى حزبه الجمهوري الذين ينتقدون تلك الرسوم ويقولون إنها تهدد الاقتصاد الأمريكى وربما تشعل حربا تجارية.

وقال ترامب خلال اجتماع فى المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن نتراجع. لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب تجارية".

وفى وقت سابق،  قال الرئيس الأمريكى  خلال لقائه مع نتنياهو، الاثنين، أنه لا يستبعد المشاركة فى افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

 وأردف ترامب: أعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى مفاوضات السلام، موضحا أن بلاده لديها فرصة جيدة للغاية لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط،

 وأوضح الرئيس الأمريكى أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هى "أفضل من أى وقت".

 

رئيس الوزراء الإسرائيلى
رئيس الوزراء الإسرائيلى

 

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

 

جانب من مغادرة نتنياهو البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى
جانب من مغادرة نتنياهو البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى

 

نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى
نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد لقاءه الرئيس الأمريكى

 

نتنياهو
نتنياهو

 


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