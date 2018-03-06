video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد العمل بمشروع إنشاء أول قرية نموذجية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:13 م
صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد العمل بمشروع إنشاء أول قرية نموذجية محافظ الوادى الجديد يتفقد القرية النموذجية





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يرافقه اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه، ولفيف من جهاز المحافظه التنفيذى، بتفقد العمل بالقرية النموذجية للمنازل التى سيتم إنشاؤها، حيث تم الانتهاء من نموذج المنزل الأول ومزرعة الإنتاج الحيوانى .

وصرح المحافظ فى بيان له، أن المشروع يهدف إلى إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعي، على مساحة 150 فدان، يستفيد منها 150 أسرة بهدف زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، وإقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم تسليم كل أسرة منزل مكون من دور واحد على مساحه 147 متر، وملحق به حديقة، كذلك زراعات نخيل بواقع، 30 نخلة من أجود السلالات، وعنبر لتربية وتسمين العجول، به من 20 إلى 30 رأس ماشيه.

يأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد، والبنك الزراعى المصرى، ومؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى بمحافظة الوادى الجديد.

كمال تفقد الزملوط، انشاء حديقة حيوان على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع، شمال مدينة الخارجة، ويقوم بتنفيذها أحد المستثمرين، عند مدخل مدينة الخارجة من الجهة الشمالية،

وجه المحافظ بتخصيص 100 فدان لإنشاء قرية عليها بالمنطقة، على أن يتم تخصيص 10 أفدانه لكل أسره، وذلك وفق الاشتراطات المنظمة لذلك، ودراسة وعرض فكره حفر بئر مياه، وإنشاء محطة تنقيه مياه شرب لخدمه المنطقة.

والجدير بالذكر إن المحافظ أصدر تعليماته بضرورة تطوير مدخل مدينة الخارجة، حيث جارى العمل لإنشاء عدد من الحدائق العامة، وبناء أسوار حول مزارع المواطنين، وتنفيذ ممشى سياحى بمدخل المدينة بطريق الخارجة أسيوط.

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

متابعة المحافظ لمواقع انشاء الحديقة
متابعة المحافظ لمواقع انشاء الحديقة

 

انشاء حديقة حيوان بالخارجة
انشاء حديقة حيوان بالخارجة

 

توجيهات باستكمال العمل
توجيهات باستكمال العمل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يشهد مؤتمرا عن دور المجتمع الأهلى فى دعم الاستقرار

محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع سترة بالمحافظة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

انشاء حديقة حيوان

القرية النموذجية




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة