صور .. محافظ الوادى الجديد يتفقد العمل بمشروع إنشاء أول قرية نموذجية







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يرافقه اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه، ولفيف من جهاز المحافظه التنفيذى، بتفقد العمل بالقرية النموذجية للمنازل التى سيتم إنشاؤها، حيث تم الانتهاء من نموذج المنزل الأول ومزرعة الإنتاج الحيوانى .

وصرح المحافظ فى بيان له، أن المشروع يهدف إلى إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعي، على مساحة 150 فدان، يستفيد منها 150 أسرة بهدف زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، وإقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم تسليم كل أسرة منزل مكون من دور واحد على مساحه 147 متر، وملحق به حديقة، كذلك زراعات نخيل بواقع، 30 نخلة من أجود السلالات، وعنبر لتربية وتسمين العجول، به من 20 إلى 30 رأس ماشيه.

يأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد، والبنك الزراعى المصرى، ومؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر، لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى بمحافظة الوادى الجديد.

كمال تفقد الزملوط، انشاء حديقة حيوان على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع، شمال مدينة الخارجة، ويقوم بتنفيذها أحد المستثمرين، عند مدخل مدينة الخارجة من الجهة الشمالية،

وجه المحافظ بتخصيص 100 فدان لإنشاء قرية عليها بالمنطقة، على أن يتم تخصيص 10 أفدانه لكل أسره، وذلك وفق الاشتراطات المنظمة لذلك، ودراسة وعرض فكره حفر بئر مياه، وإنشاء محطة تنقيه مياه شرب لخدمه المنطقة.

والجدير بالذكر إن المحافظ أصدر تعليماته بضرورة تطوير مدخل مدينة الخارجة، حيث جارى العمل لإنشاء عدد من الحدائق العامة، وبناء أسوار حول مزارع المواطنين، وتنفيذ ممشى سياحى بمدخل المدينة بطريق الخارجة أسيوط.



جانب من جولة المحافظ



متابعة المحافظ لمواقع انشاء الحديقة



انشاء حديقة حيوان بالخارجة