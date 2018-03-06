صور .."كلنا معاك من أجل مصر" بالإسماعيلية تنظم مؤتمرا جماهيرا بالقصاصين







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس السيسي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، بحضور أحمد العايدى أمين المحافظة، والإعلامى علاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى.

وحضر المؤتمر أعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية المستشار عبدالفتاح عبدالله وعصام منسى واللواء أشرف عمارة واللواء أحمد شعيب وأشرف على الدين منسق عام ائتلاف الأحزاب السياسية بالإسماعيلية، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قناة السويس، وجيهان فؤاد أمينة المرأة بجمعية من أجل مصر بالإسماعيلية، ومحمد خضر أمين الشباب بالجمعية، والشيخ محمد السيد مدير إدارة أوقاف القصاصين والقمص كاراس فيكتور راعى كنيسة مارجرجس بالقصاصين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والإعلام ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والآلاف من اهالى مركز ومدينة القصاصين وكبار العائلات وذلك لتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ثم قراءة القرآن الكريم بصوت القارئ محمود على شميس، وألقى فى بداية المؤتمر إسلام جبر منسق الحملة بالقصاصين كلمة قصيرة رحب فيها بالضيوف، وأكد أن الجميع حضر لهدف واحد هو حب الوطن وطالب من الحضور بضرورة الخروج يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.



طفل يرتدى الزى العسكرى ويحمل علم مصر



أحمد العايدى أمين جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية



النائب عصام منسى



جانب من الحضور



منصة المؤتمر



الدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الأسبق



النساء تشارك فى المؤتمر



إقبال كبير من أهالى القصاصين



الإعلامى علاء وحيد



جانب من الحاضرين للمؤتمر



أعضاء مجلس النواب



إقبال حاشد فى المؤتمر



إسلام جبر أمين جمعية من أجل مصر بالقصاصين



جانب من الإقبال على المؤتمر



مؤتمر حاشد لمبايعة الرئيس



الشيخ محمد السيد مدير أوقاف القصاصين



القمص كاراس فيكتور راعى كنيسة القصاصين



النائب أحمد سعيد شعيب



رجال الدين الإسلامى والمسيحى



جانب من المشاركين فى مؤتمر القصاصين



سيدة ترفع صورة الرئيس وعلم مصر



النائب أشرف عمارة



منصة المؤتمر



سيدة ترتدى علم مصر فى المؤتمر



جانب من الشباب المشارك فى المؤتمر



الدكتور إبراهيم فارس