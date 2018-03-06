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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:23 م
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صور.. ضبط 38 أسطوانة بوتجاز داخل مزرعة بالداخلة بقصد الاتجار

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:35 م
صور.. ضبط 38 أسطوانة بوتجاز داخل مزرعة بالداخلة بقصد الاتجار أسطوانات الغاز المضبوطة





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت لجنة من إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط 38 أسطوانة بوتجاز منزلى بمزرعة دواجن بمركز الداخلة، محظور استخدامها فى غير الأغراض المنزلية، وتم التحفظ عليها، ووتحرير محضر بها، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

وقال مصطفى عبد الخالق رئيس الرقابة والتفتيش بإدارة التموين إن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين، ومتابعة وتنفيذ فوزى عبد المنعم أمين رئيس التجارة الداخلية، ومفتشى الإدارة، وتم تحريز المضبوطات.

 

وتحرر بها المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة، فى حينه، وذلك فى إطار تشديد الرقابة على كل الأنشطة التجارية، بناءً على توجيهات مدير إدارة تموين الداخلة.

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

ضبط اسطوانات بوتجاز داخل مزرعة دواجن
ضبط اسطوانات بوتجاز داخل مزرعة دواجن

 

كميات من الاسطوانات المنزلية
كميات من الاسطوانات المنزلية

 

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

 

 

 


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