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صور.. حريق هائل يلتهم 150 منزلا ويشرد أكثر من 400 أسرة فى الفلبين

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:50 م
صور.. حريق هائل يلتهم 150 منزلا ويشرد أكثر من 400 أسرة فى الفلبين حريق





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اندلع حريق هائل بأحد المناطق العشوائية فى العاصمة الفلبينية، مانيلا، والتهم الحريق أكثر من 150 منزلا وسبب فى تشريد أكثر من 400 أسرة.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة بعد أن سبب الحريق انقطاع تام فى الكهرباء فى المنطقة، مما يصعب الأمور على قوات الدفاع المدنى على محاولات السيطرة والإنقاذ.

التعامل مع الحريق
التعامل مع الحريق

 

جانب من الحريق الضخم
جانب من الحريق الضخم

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق
حريق

 

دخان كثيف (2)
دخان كثيف (2)

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 

كشافات
كشافات

 

محاولات الإنقاذ
محاولات الإنقاذ

 


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الفلبين

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