صور.. حريق هائل يلتهم 150 منزلا ويشرد أكثر من 400 أسرة فى الفلبين

صور.. حريق هائل يلتهم 150 منزلا ويشرد أكثر من 400 أسرة فى الفلبينالثلاثاء، 06 مارس 2018 07:50 م
حريق
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اندلع حريق هائل بأحد المناطق العشوائية فى العاصمة الفلبينية، مانيلا، والتهم الحريق أكثر من 150 منزلا وسبب فى تشريد أكثر من 400 أسرة.
وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات السيطرة بعد أن سبب الحريق انقطاع تام فى الكهرباء فى المنطقة، مما يصعب الأمور على قوات الدفاع المدنى على محاولات السيطرة والإنقاذ.
التعامل مع الحريق
جانب من الحريق الضخم
جانب من الحريق
حريق
دخان كثيف (2)
قوات الدفاع المدنى
كشافات
محاولات الإنقاذ
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