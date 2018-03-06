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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:03 ص
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صور.. حريق هائل يلتهم عشرات السيارات فى هندوراس

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:37 ص
صور.. حريق هائل يلتهم عشرات السيارات فى هندوراس حريق هائل





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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التهم حريق هائل، اليوم الثلاثاء عشرات السيارات فى هندوراس، وهرعت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة.

ولم تفد السلطات فى هندوراس عن أى ضحايا أو مصابين.

يذكر أن ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات شرطة  هندوراس وطلاب من الجامعة الوطنية المستقلة فى الذكرى الثانية لمقتل الناشطة الهندوراسية بيرتا كاسيريس فى تيغوسيغالبا.

ونظم طلاب من الجامعة الوطنية المستقلة، احتجاجات مطالبة بالعدالة والقصاص من قتلة الناشطة الهندوراسية بيرتا كاسيريس فى الذكرى الثانية من مقتلها، إلا أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقتلت بيرتا كاسيريس بالرصاص في منزلها ليلة 2 مارس عام 2016، كما تم إطلاق النار على الشاهد الوحيد على عملية قتلها، وهو الناشط المكسيكي جوستافو كاسترو سوتو، لكنه تظاهر بأنه مات حتى غادر المهاجمون. واحتجزته السلطات فيما بعد عندما حاول مغادرة هندوراس.

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

تصاعد كثيف للاخنة
تصاعد كثيف للاخنة

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق هائل
حريق هائل

 

عمليات الإطفاء
عمليات الإطفاء

 


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