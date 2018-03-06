صور.. تفاصيل اتفاق سيدة مع آخرين علي خطف نجلها لطلب مليون جنيه من والده







الفيوم – رباب الجالي

"كيدهن عظيم " هذه الجملة التي تطلق مزاحا علي النساء إنطبقت واقعيا علي سيدة تخلت عن كل معاني الأمومة واستخدمت المكر والكيد للحصول علي الأموال من زوجها إثر مرورها بضائقة مالية خاصة أن زوجها يعمل بالخارج.

تعود الواقعة الي تلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا بورود بلاغ من المواطن جمال ح أ 30 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم قرية ترسا بمركز سنورس بإختطاف نجل شقيقه حسين م ح 5 سنوات أثناء ذهابه لدار تحفيظ القرآن الكريم بالقرية ولم يتهم أحدا بإرتكاب الواقعة وفي وقت لاحق وردت رسائل علي هاتفه المحمول من عدة أرقام من أشخاص مجهولين يطلبون مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه وتم تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وأثناء السير في إجراءات البحث والتحري ومن خلال التعامل فنيا مع الهاتف مجري المساومة تم التوصل الي الطفل وأطلق سراحه علي ساحل بحيرة قارون وبمناقشة الطفل الذي لم يفارقة الخوف ولم تتركه دموعه لحظة من هول وفزع ما تعرض له من والدته قائلا " أن والدته هالة ر ك 36 سنة ربة منزل اصطحبته داخل توك توك وسلمته لأحد الأشخاص لا يعرفه وتركته وذهبت وقام هذا الشخص بإصطحاب الطفل الي شاليه علي بحيرة قارون وفي اليوم الثاني قام هذا الشخص بترك الطفل علي ساحل بحيرة قارون " حيث عثر عليه الأهالي وقاموا بتسليمه للأجهزة الأمنية وتبين من البحث والتحريات أن مرتكبي الحادث هم والدة الطفل وحمادة ر أ 33 سنة فران ومحمد أ ز 30 سنة سائق.

وبضبط والدة الطفل المتهمة انهارت أمام رجال المباحث و أقرت بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين لإبتزاز زوجها الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية وطلب مبلغ مالي منه لمرورها بضائقة مالية وأنهم قاموا بإخفاء الطفل بأحد الشاليهات بقرية تونس علي ساحل بحيرة قارون وطلبوا فديه من والد الطفل مليون جنيه وتخلوا عن الطفل وأطلقوا سراحه عقب علمهم بإكتشاف الواقعة وتوصل الأجهزة الأمنية اليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



الطفل المختطف