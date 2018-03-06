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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:23 م
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صور.. تظاهر سائقو السيارات فى اليونان ضد قانون "أوبر"

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:55 م
صور.. تظاهر سائقو السيارات فى اليونان ضد قانون "أوبر" تظاهر سائقو اليونان





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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تظاهر عدد من سائقى سيارات الأجرة اليونانية اليوم الثلاثاء، وسط أثينا ضد نص قانون أوبر، والذى جرى التصويت عليه فى البرلمان.

وحمل المتظاهرون لافتات معادية للحكومة ومطالبة بسياسة عادلة مع سائقى سيارات أوبر.

وتعمل أوبر فى أكثر من 600 مدينة حول العالم، تواجه مقاومة واسعة بما في ذلك من نقابات سائقي سيارات الأجرة التي تتهمهم بالمنافسة غير العادلة. 

 

تظاهرات سائقو السيارات فى اليونان
تظاهرات سائقو السيارات فى اليونان

 

لافتات المتظاهرين فى اليونان
لافتات المتظاهرين فى اليونان

 

جانب من اعتداءات السائقيين على السيارات
جانب من اعتداءات السائقيين على السيارات

 

قطع الطرق خلال التظاهرات
قطع الطرق خلال التظاهرات

 

تظاهرات اليونان
تظاهرات اليونان

 

سائقى اليونان
سائقى اليونان

 

جانب من التظاهرات فى اليونان
جانب من التظاهرات فى اليونان

 

السائقين فى اليونان
السائقين فى اليونان
 
 
الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 


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