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الثلاثاء، 06 مارس 2018 05:58 ص
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صور.. تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى تحت شعار" الهجرة ليست جريمة"

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:05 ص
صور.. تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى تحت شعار" الهجرة ليست جريمة" تظاهرات





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اندلعت تظاهرات واشتباكات بين مهاجرين من أمريكا اللاتينية بشكل رئيسى من بوليفيا وشيلى وباراجواى وبيرو مع الشرطة الأرجنتينية.

وتأتى التظاهرات ضد مشروع قانون أرجنتينى يسعى إلى تنظيم حرية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية للأجانب على أساس معايير المعاملة بالمثل.

اشتباكات
اشتباكات

 

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى
تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى

 

جانب من الاشتباكات العنيفة
جانب من الاشتباكات العنيفة

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

لافتات الهجرة ليست الجريمة
لافتات الهجرة ليست الجريمة

 


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الأرجنتين

بارجواى

بيرو




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