صور.. تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى تحت شعار" الهجرة ليست جريمة"الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:05 ص
تظاهرات
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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اندلعت تظاهرات واشتباكات بين مهاجرين من أمريكا اللاتينية بشكل رئيسى من بوليفيا وشيلى وباراجواى وبيرو مع الشرطة الأرجنتينية.
وتأتى التظاهرات ضد مشروع قانون أرجنتينى يسعى إلى تنظيم حرية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية للأجانب على أساس معايير المعاملة بالمثل.
اشتباكات
تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتينى
جانب من الاشتباكات العنيفة
جانب من الاشتباكات
لافتات الهجرة ليست الجريمة
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