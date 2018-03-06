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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:04 ص
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صور.. بهجة وروح منفتحة أثناء لقاء زعيم كوريا الشمالية بوفد الجنوبية لتخفيف التوتر

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:19 ص
صور.. بهجة وروح منفتحة أثناء لقاء زعيم كوريا الشمالية بوفد الجنوبية لتخفيف التوتر زعيم كوريا الشمالية





أ ف ب
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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونج-أون بحث مع وفد كورى جنوبى رفيع المستوى وصل إلى بيونج يانج الإثنين سبل تخفيف التوترات فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوكالة إن كيم "أجرى مباحثات بروح منفتحة مع وفد الجنوب تناولت المشاكل المتصلة بتحسين فعلى للعلاقات بين الشمال والجنوب والمحافظة على السلم والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية".

زعيم كوريا الشمالية يبتسم أثناء لقاؤه بأحد أعضاء وفد كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية يبتسم أثناء لقاؤه بأحد أعضاء وفد كوريا الجنوبية

 

لقاء زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية (2)
لقاء زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية 

 

زعيم كوريا الشمالية مع أحد أعضاء وفد كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية مع أحد أعضاء وفد كوريا الجنوبية

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء الذى جمع زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية
جانب من اللقاء الذى جمع زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية

 

لقاء زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية
لقاء زعيم كوريا الشمالية مع وفد كوريا الجنوبية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

زعيم كوريا الشمالية يلتقى أحد مبعوثى وفد كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية يلتقى أحد مبعوثى وفد كوريا الجنوبية

 

لقاء الوفدين
لقاء الوفدين

 

لقاء وفدى كوريا الشمالية والجنوبية
لقاء وفدى كوريا الشمالية والجنوبية

 


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