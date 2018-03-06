صور.. بركان "جيمس بوند" باليابان ينفث رمادا ودخانا







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نفث بركان فى اليابان دخانا ورمادا لآلاف الأمتار فى الهواء، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب وإليه تحسبا لاستمرار ثورة البركان.

ويقع بركان شينمويداكى بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومترا من طوكيو فى جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر فى أحد أفلام جيمس بوند فى الستينات.



بركان جيمس بوند

ويثور البركان على مستوى أقل نطاقا منذ الأول من مارس، وأظهرت تغطية تلفزيونية تصاعد الدخان والرماد فى السماء. وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذى يبلغ ارتفاعه 1421 مترا والذى ظهر فى فيلم (يو أونلى ليف توايس) لجيمس بوند عام 1967.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترا فوق فوهة البركان فى أقوى ثوران له منذ سبع سنوات، وأضافت أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.

واليابان بها 110 براكين نشطة تراقب 47 منها على مدار الساعة. وفى سبتمبر 2014 لقى 63 شخصا مصرعهم فى ثوران بركان جبل أونتاكى، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة نشاط بركانى باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.



تصاعد الحمم البركانية



تصاعد كثسف للأدخنة