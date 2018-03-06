صور.. بدء مؤتمر مستقبل وطن بكفر الشيخ بدقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن، بقاعة ساحة الفندق التعليمى بغرب محافظة كفر الشيخ، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس الحالي.

وحضر عاطف ناصر رئيس الكتلة البرلمانية، والمحاسب سامح حبيبى رئيس قطاع وسط الدلتا، وسيد أحمد عيسى عضو مجلس النواب، واللواء يحيى عيسوى عضو مجلس النواب، وسلامة الويشي، أمين حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والمهندس أحمد صبرى أمين التنظيم على مستوى الجمهورية، وسيد نور أمين الشئون البرلمانية، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضاء وقيادات الحزب بكفر الشيخ، إلى جانب أهالى المحافظة وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة وبعض رموز الفن والرياضة .

يذكر أن فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة، تنتهى فى 23 مارس الحالي، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.