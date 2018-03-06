صور.. انطلاق فعاليات حفل اختيار ملكة جمال الشرقية "miss 2018"







الشرقية - فتحية الديب

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مسابقة ملكة جمال الشرقية "miss 2018" للجمال والعمل التطوعى، لاختيار سفيرة الجمال والعمل التطوعى من بين فتيات المحافظة، وذلك بقاعة نادى "المعلمين" بمدينة الزقازيق.

المسابقة تنظمها الدكتورة إيمان بركات منسق عام لجنة "ذوى الإعاقة" بجمعية من أجل مصر، والتى أوضحت أن فكرة المسابقة جاءت كرسالة لحث الفتيات على العمل التطوعى، والتأكيد على أن مقياس الجمال الحقيقى يبدأ من الجوهر قبل المظهر.

وأشارت مُنسقة لجنة ذوى الإعاقة إلى أن مقياس جمال الفتاة الحقيقى يُقاس بما تُقدمه لمجتمعها، وما يمكنها أن تتحمله من أعباء فى سبيل وطنها.

تُقام المسابقة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية، وعدد من نواب المحافظة بمجلس النواب، حيث تُجرى المسابقة بين 12 فتاة تتراوح أعمارهن من 20 إلى 35 عامًا، حيث تقوم كل واحدة منهن بتقديم معلومات عنها وما قامت به من أعمال تطوعية.

وتتنافس فى المسابقة كل من "نسمة مجدى" 21 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام، و"آلاء أمين" 23 عامًا، طالبة بالجامعة العمالية، و"آلاء عماد" 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم اللغة العربية، و"آلاء زكريا" 19 عامًا، طالبة بكلية الشريعة والقانون، و"شيماء الهادى" 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الحقوق، و"سارة الوردانى" 30 عامًا، حاصلة على بكالوريوس إعلام، و"شيماء جمال" 20 عامًا، طالبة بكلية التجارة باللغة الإنجليزية، و"زينب زقزوق" 25 عامًا، باحثة، و"أسماء الدواش" 21 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، و"جنات" 22 عامًا، حاصلة على دبلوم معهد فنى صناعى، و"ينا" 30 عامًا، حاصلة على دكتوراه فى القانون من جامعة الزقازيق.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من 5 أعضاء، وهم: "الدكتورة ملاك جمعة منسق عام لجنة المرأة بحملة كلنا معاك من أجل مصر، والدكتورة إنعام محمد على ممثلة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، والفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، والدكتور عادل عبدالمجيد رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، بحضور مصممة الأزياء وفاء الفقى، التى تُقدم عرضا لآخر التصميمات الخاصة بها بواسطة المتسابقات فى نهاية الحفل.















































