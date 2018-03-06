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الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
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صور.. المرور: حملات توعية ضد أخطار الشبورة والإطارات بالطرق لمنع الحوادث

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:25 ص
صور.. المرور: حملات توعية ضد أخطار الشبورة والإطارات بالطرق لمنع الحوادث حملات توعية ضد أخطار الشبورة والإطارات لمنع الحوادث





كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل اﻹدارة العامة للمرور، حملات التوعية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الشبورة وإطارات السيارات، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتوعية المرورية لقائدى السيارات، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بشن الحملات على مستوى الجمهورية.
 
 
ونسق اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، ﻹجراء الحملات المرورية، تحت شعار "الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين"، للحد من الحوادث، ومنع نزيف الدماء على اﻷسفلت.
 
حملات توعية ضد اخطار الاطارات (1)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات 

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (2)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (3)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (4)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (5)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (6)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (7)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (8)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (9)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات

حملات توعية ضد اخطار الاطارات (10)
حملات توعية ضد اخطار الاطارات 
 

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