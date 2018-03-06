صور.. "الزراعيين" بالوادى الجديد تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقدت نقابة الزراعيين بمحافظة الوادى الجديد، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، برئاسة المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالمحافظة، وذلك بمقر نادى الداخلة الرياضى، وبحضور عدد كبير من أعضاء النقابة والقيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة، ومشاركة طلاب مدرسة الثانوية الزراعية بموط .

حضر المؤتمر، كمال عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الداخلة، والدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، ومحمود شاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وصابر عبد الكريم نقيب الفلاحين، حيث تحدث الحاضرون عن الإنجازات التى تحققت فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، وما أسفر عنها من تحقيق خطط تنموية شاملة، استعرضها المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين، والذى تحدث عن عدد كبير من المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة فى القطاع الزراعى بصفة خاصة، وفى باقى القطاعات بصفة عامة .

وتضمن المؤتمر، عددًا من الفقرات المتنوعة، منها فقرات فنية لطالبات الثانوية الزراعية، واستعراض لإنجازات الرئيس السيسى، حيث دعا مجلس نقابة الزراعيين أهالى الداخلة للخروج وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات.