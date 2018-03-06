صور .. اضبط مخالفة.. القمامة تغرق ترعة قرية جزيرة المساعدة فى بنى سويف

صور .. اضبط مخالفة.. القمامة تغرق ترعة قرية جزيرة المساعدة فى بنى سويفالثلاثاء، 06 مارس 2018 05:00 ص
القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة
بنى سويف :هانى فتحى
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يعانى مواطنى قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف من انتشار القمامة والحيوانات النافقة داخل الترعة المارة بوسط القرية .
وقال محمد فاروق أحد أهالى القرية أن القمامة والحيوانات النافقة أغرقت الترعة المارة بالقرية ، مشيراً الى ان الاهالى يعانون من الروائح الكريهة الناجمة عن تلك الترعة .
وطالب اهالى القرية بتطهير الترعة من القمامة والحيوانات النافقة لاعادة جريان المياه داخل الترعة ليتمكنوا من رى الاراضى الراعية الخاصة بهم ، بالاضافة الى وضع الترعة فى خطة الصرف المغطى.
القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة
القمامة تملىء الترعة
معاناة اهالى جزيرة المساعدة مع الترعة
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