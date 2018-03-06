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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:01 ص
خالد صلاح
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صور .. اضبط مخالفة.. القمامة تغرق ترعة قرية جزيرة المساعدة فى بنى سويف

الثلاثاء، 06 مارس 2018 05:00 ص
صور .. اضبط مخالفة.. القمامة تغرق ترعة قرية جزيرة المساعدة فى بنى سويف القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة





بنى سويف :هانى فتحى
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يعانى مواطنى قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف من انتشار القمامة والحيوانات النافقة داخل الترعة المارة بوسط القرية .

وقال محمد فاروق أحد أهالى القرية أن القمامة والحيوانات النافقة أغرقت الترعة المارة بالقرية ، مشيراً الى ان الاهالى يعانون من الروائح الكريهة  الناجمة عن تلك الترعة .

وطالب اهالى القرية بتطهير الترعة من القمامة والحيوانات النافقة لاعادة جريان المياه داخل الترعة ليتمكنوا من رى الاراضى الراعية الخاصة بهم ، بالاضافة الى وضع الترعة فى خطة الصرف المغطى.

 

 

القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة
القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة

 

القمامة تملىء الترعة
القمامة تملىء الترعة

 

معاناة اهالى جزيرة المساعدة مع الترعة
معاناة اهالى جزيرة المساعدة مع الترعة

 

 


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