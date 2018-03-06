صور .. اضبط مخالفة.. القمامة تغرق ترعة قرية جزيرة المساعدة فى بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

يعانى مواطنى قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف من انتشار القمامة والحيوانات النافقة داخل الترعة المارة بوسط القرية .

وقال محمد فاروق أحد أهالى القرية أن القمامة والحيوانات النافقة أغرقت الترعة المارة بالقرية ، مشيراً الى ان الاهالى يعانون من الروائح الكريهة الناجمة عن تلك الترعة .

وطالب اهالى القرية بتطهير الترعة من القمامة والحيوانات النافقة لاعادة جريان المياه داخل الترعة ليتمكنوا من رى الاراضى الراعية الخاصة بهم ، بالاضافة الى وضع الترعة فى خطة الصرف المغطى.



القمامة تغرق ترعة جزيرة المساعدة



القمامة تملىء الترعة