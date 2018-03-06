صور.. استنفار أمنى أمام مستشفى بريطانى بعد تسمم جاسوس روسى







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

كثفت بريطانيا اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها الأمنية أمام مستشفى سالزبورى، بعد تعرض الجاسوس الروسى لمادة غير معروفة.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت أمس الاثنين، إن جاسوسا روسيا سابقا فى حالة صحية سيئة بعدما تعرض لمادة غير معروفة فى غرب انجلترا.

وقالت (بى.بى.سى) إن السلطات البريطانية منحت سيرجى سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا فى عام 2010.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على شخصين فاقدى الوعى يوم الأحد بمدينة سالزبوري. وأوضحت الشرطة أن الاثنين يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه فى تعرضهما لمادة غير معروفة" مضيفة أنهما فى حالة حرجة.



سيارات الشرطة البريطانية



تواجد سيارات الشرطة



جانب من سيارات الشرطة والإسعاف



سيارات الإسعاف البريطانية



الشرطة البريطانية



جانب من سيارات الإسعاف البريطانية