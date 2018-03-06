صور.. أول فريق نسائى لكرة القدم ببنى سويف يحتاج دعمًا لاستمراره







بنى سويف- أيمن لطفى

يضم نادى المعلمين ببنى سويف أول فريق من الفتيات اللاتى يلعبن كرة القدم، ويضم عددا من اللاعبات المتميزات ويقودهن جهاز فنى بكفاءة وإخلاص، ورغم أن الفريق يعد الوحيد على مستوى محافظات صعيد مصر، إلا أنه يعانى من ضعف فى الإمكانيات وعدم القيد فى الاتحاد المصرى حتى الآن رغم مرور عامين على تكوينه.

"اليوم السابع" التقى الجهاز الفنى وعدد من اللاعبات للتعرف على مطالبهم، وأكد محمد كمال المدير الفنى للفريق، أن فكرة إعداد وتكوين فريق لكرة القدم النسائية لاحت له عندما كان يقود فريق الشباب بالنادى، لأداء مباراة مع فريق هرم سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر وشاهد تمرين لفريق الكرة النسائية منذ عامين.

وأضاف: بدأت بطرح الفكرة على بعض أولياء أمور لاعبى فريق الشباب وطالبات المدرسة الرياضية وتجمع خمس لاعبات كنواة أولى للفريق وبمرور شهر زادت أعداد اللاعبات وأصبح لدينا فريق كامل يضم 22 لاعبة بينهن بطلات جمهورية فى لعبات أخرى، مثل الملاكمة والمصارعة والدراجات، ومتوسط أعمارهن من 13 إلى 18 عاما علاوة على لاعبتين تخطيا العشرين عاما فضلا عن وجود أصغر لاعبة على مستوى مصر، هى ملك محمد عويس الملاح، سبع سنوات، والتى تجيد اللعب مدافعة وفى خط الوسط ولا تخشى من الاحتكاك ومواجهة المهاجمين علاوة على مهاراتها الشخصية.

واستطرد كمال: رغم ضعف الإمكانات لعبنا 6 مباريات ودية مع فرق " طالبات المدرسة الرياضية ببنى سويف، وأكاديمية مصر المقاصة فرعى العبور والمعادى، هرم سيتى، وفوزنا فى خمس منها وتعادلنا فى واحدة.

وتابع كمال قائلا: يساهم أولياء الأمور فى نفقات سفر الفريق للعب المباريات الودية، كما يشجعن بناتهن ويرافقهن فى السفر لأداء المباريات، كما يحضرن معهن التدريبات التى تقام على ملعب نادى المعلمين، واللاعبات يتحملن المسؤولية ويحافظن على مواعيد التمرين وذلك رغم ارتباطهن بمواعيد الدراسة وتلقى الدروس الخصوصية فضلا عن وجود لاعبات من مراكز تابعة للمحافظة، يتحملن عبء الانتقال، وذلك لاقتناعهن بما يفعلن وحبهن لممارسة كرة القدم فضلا عن تعاملنا جميعا كأفراد أسرة واحدة.

وطالب "كمال" من المسئولين تقديم الدعم اللازم للفريق والذى يمكن من خلاله " تسجيل الفريق فى اتحاد الكرة، إعداد ملعب النادى وتغيير أرضيته وزراعتها نجيل طبيعى أو فرشها نجيل صناعى، واختيار ملعب مناسب لإجراء التدريبات والمباريات، وشراء ملابس وأدوات التمرين".



فريق نادى معلمين بنى سويف لكرة القدم النسائية



فريق كرة القدم للسيدات بنادى معلمين بنى سويف



الجهاز الفنى للفريق



4- اصغر لاعبة بالفريق



حارس مرمى الفريق



احدى تدريبات الفريق



جانب من التدريب



اللاعبات يحرصن على حضور التدريب