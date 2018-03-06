س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بكتيريا "الليستريا" المميتة فى جنوب أفريقيا







كتب محمد جمال

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشى بكتيريا الليستريا فى جنوب أفريقيا هو أكبر تفش مسجل فى العالم إلى الآن، وأودى التفشى بحياة 180 شخصا منذ يناير الماضى،وأكد بيتر إمبارك الذى يدير الشبكة الدولية للهيئات المسؤولة عن سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية أن هذا أكبر تفش لهذا الشكل الفتاك لبكتريا الليستريا على مستوى العالم إلى الآن".

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن أسباب وأعراض وطرق علاج هذا المرض..

س: ماهو ميكروب الليستريا؟

الليستيريا هي بكتيريا يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة، ومن بينها مأكولات الجذور المستنبتة، واللحوم، والنقانق، والمأكولات البحرية المدخنة، والأجبان الطرية، والحليب غير المبستر.

س: ماذا يطلق على ميكروب الليستريا؟

يطلق عليه أيضًا اسم "مرض الدوران"



بكتيريا الليستريا

س: كيف يتم الإصابة بهذا المرض؟

ينتج عن تناول أطعمة ملوثة بجرثومة الليستيرية المستوحدة.

س: كيف تنتقل العدوى إلى الإنسان؟

يكون ذلك عن طريق إصابة الحيوانات مثل الأبقار والأرانب والدجاج والبيض والخضروات عن طريق الجو واللبن فى حالة إصابة البقرة.

س: ما هى أضرار المرض على الإنسان ؟

يؤدى إلى إصابه الإنسان بالتهاب "الأم الحنون" الملازمة بالمخ والتى تسبب أعراض مثل تشنجات عصبية والإصابة بالتهابات رئوية أو إجهاض المتكرر للسيدات الحوامل بالفترات الأخيرة من الحمل.



سيدة حامل

ما هى أضرار المرض على الحيوان ؟

أعراض إصابة الحيوان بميكروب "الليستريا " تكون شبيها بأعراض الأنفلونزا مثل إحمرار العينين و إفرازات الأنف.

بماذا ينصح الأطباء لعدم إنتقال العدوى إلى الإنسان؟

ينصح بتناول اللبن المبستر أو المغلى جيدًا.

أرانب

س: ما هى طرق الوقاية من المرض؟

من أجل الوقاية من الإصابة ببكتيريا الليستيريا، يجب تنظيف الخضار بشكل جيد، وعدم وضع اللحوم والدجاج الغير مطبوخة مع الأطعمة الأخرى.

ما هى طرق العلاج؟

يجب التخلص من الأرانب بإعدامها وإبادة الفئران لأنها تساعد على نقل المرض للإنسان وتطهير الحجرات المربى بها الحيوانات المصابة، كما يجب على الإنسان الذى يظهر عليه أعراض المرض الذهاب للطبيب لإجراء الكشف الطبى للعلاج الذى يتكون من تناول مضادات حيوية .