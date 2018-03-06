سفير مصر بالكويت يبحث مع وكيل الداخلية الكويتية سبل تأمين انتخابات الرئاسة

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التقى سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق محمود الدوسرى، وذلك بمقر وزارة الداخلية الكويتية.

وقال القونى – فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، عقب اللقاء مباشرة – إن اللقاء تناول بحث الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر عقدها للمصريين فى الخارج خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى، بالإضافة إلى التسهيلات التى سيوفرها الجانب الكويتى لتيسير حركة أبناء الجالية المصرية إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، وكذلك إجراءات تأمين العملية الانتخابية.

وأضاف سفير مصر لدى الكويت، أنه تم أيضا خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الأمنى بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره فى المرحلة المقبلة وذلك فى إطار العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والكويت سواء على المستوى أو الرسمى أو الشعبى.