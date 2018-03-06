سفير مصر بألمانيا:لقاءات هامة لـ"رانيا المشاط" على هامش بورصة السياحة ببرلين

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قال السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التى تزور ألمانيا حاليًا، ستعقد لقاءات هامة على هامش بورصة السياحة ببرلين فى الجناح المصرى بأرض المعارض "ميسه برلين".

وأوضح عبد العاطى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزيرة السياحة ستلتقى بوزيرة الدولة لشؤن الاقتصاد وممثلة البرلمان الألمانى للجنة السياحة، إيرس جلايكا، لبحث آفاق التعاون السياحى المشترك، كما تلتقى وزير النقل السابق وعضو البرلمان الألمانى "البوندستاج" ورئيس لجنه الاقتصاد، بيتر رامزور، وعددا من منظمى الرحلات والشركات السياحية الألمانية، مضيفًا أنه من المقرر أيضًا أن تلتقى الوزيرة مع نظيريها بدولتى اليونان وقبرص لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأكد عبد العاطى، أن عام 2017 شهدت مصر سياحة ألمانية وافدة قدرت بمليون و234 ألف سائح لتحتل ألمانيا المرتبة الأولى من حيث عدد السياحة الوافدة، لافتًا إلى توقعه أن يتجاوز العام الحالى أعلى نسبة سياحة ألمانية وافدة لمصر - والذى قدر بـ1.3 مليون سائح سُجلت فى عام 2010 - حيث أن عدد السياح الوافدين فى يناير الماضى فقط بلغ 100 ألف سائح ألمانى إلى منتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ ومرسى علم، فضلًا عن السياحة الثقافية وسياحة الآثار.