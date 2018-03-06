سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-3-2018 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها







كتبت- هبة حسام

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-3-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.63 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.61 جنيه للشراء، و 21.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.

سعر اليورو اليوم فى مصر



وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.6103 جنيه للشراء

21.7351 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.63 جنيه للشراء

21.82 جنيه للبيع



صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك مصر



21.63 للشراء

21.80 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.63 للشراء

21.82 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.65 للشراء

21.83 للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.63 للشراء

21.81 للبيع

نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو فى يناير مع قفزة فى البيع عبر الإنترنت



وكانت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات)، قد أظهرت أمس الاثنين أن مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو زادت بما يفوق التوقعات على أساس سنوى فى يناير بفضل مبيعات المنتجات غير الغذائية لاسيما البيع على الإنترنت.

وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة فى 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1% على أساس شهرى لتسجل زيادة سنوية نسبتها 2.3%. وكان خبراء اقتصاد توقعوا فى استطلاع للرأى أجرته رويترز زيادة شهرية نسبتها 0.3% وسنوية نسبتها 2.1%.

كما عدل المكتب بيانات شهر ديسمبر بالزيادة إلى -1.0% على أساس شهرى من -1.1% وعلى أساس سنوى إلى 2.1% من 1.9%.