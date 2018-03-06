video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-3-2018 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:42 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-3-2018 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها اليورو الأوروبى





كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-3-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.63 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.61 جنيه للشراء، و 21.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.

 

سعر اليورو اليوم فى مصر
 

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

 21.6103 جنيه للشراء

21.7351 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

 21.63 جنيه للشراء

21.82 جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

21.63 للشراء

21.80  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.63  للشراء

21.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 21.65 للشراء

 21.83 للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.63 للشراء

21.81 للبيع

 

نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو فى يناير مع قفزة فى البيع عبر الإنترنت
 

وكانت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات)، قد أظهرت أمس الاثنين أن مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو زادت بما يفوق التوقعات على أساس سنوى فى يناير بفضل مبيعات المنتجات غير الغذائية لاسيما البيع على الإنترنت.

 

وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة فى 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1% على أساس شهرى لتسجل زيادة سنوية نسبتها 2.3%. وكان خبراء اقتصاد توقعوا فى استطلاع للرأى أجرته رويترز زيادة شهرية نسبتها 0.3% وسنوية نسبتها 2.1%.

 

كما عدل المكتب بيانات شهر ديسمبر  بالزيادة إلى -1.0% على أساس شهرى من -1.1% وعلى أساس سنوى إلى 2.1% من 1.9%.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الأحد 4-3-2018 والعملة الأوروبية ترتفع بداية الأسبوع

سعر اليورو اليوم الاثنين 5-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة