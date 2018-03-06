سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-3-2018 واستقرار العملة السعودية







كتبت- هبة حسام

بعد التراجع الذى سجلته العملة السعودية خلال تعاملات الأمس، استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء الموافق 6-3-2018، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن، ووفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، كالتالى:



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6830 جنيه للشراء

4.7097 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



الريال-السعودي

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



الريال السعودى اليوم

الأزهر يستعد لاستقبال السيسى ومحمد بن سلمان لافتتاح المشيخة القديمة.. صور



وفى سياق آخر، أنهت مشيخة الأزهر وإدارة الجامع الأزهر الشريف استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتتاح أعمال الترميم النهائية للجامع.

وحمل شارع الأزهر صورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بجانب أعلام مصر والمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يفتتحان اليوم أعمال تجديد الجامع الأزهر، إضافة إلى افتتاح مشيخة الأزهر القديمة المقابلة للجامع، التى أصبحت مقرا لهيئة كبار العلماء، وقد شهدت المنطقة انتشار الخدمات الأمنية لتأمين الزيارة والمنطقة.