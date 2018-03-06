سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-3-2018، استقراراً أمام الجنيه المصرى، بعد التراجع الذى شهده خلال تعاملات الأمس، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى.



سعر عملة الدولار

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5744 جنيه للشراء، و 17.5636 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5636 جنيه للشراء

17.5636 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



دولار

اتفاقية بين البنك الزراعى ومصر لتأمينات الحياة لطرح شهادة "أمان المصريين"

وعلى صعيد آخر، وقع البنك الزراعى المصرى، أمس الإثنين، اتفاقية مع شركة مصر لتأمينات الحياة بشأن إصدار شهادة "أمان المصريين"، للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى تشمل الطرح بأكبر البنوك المصرية من حيث عدد الفروع، بـ1210 فروع، لطرح الشهادة لكافة فئات المجتمع.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فئات الشهادة هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن كل ما يتضمنه مستندات الشراء، الرقم القومى لصاحب الشهادة، وعند رغبته فى فتح حساب بنكى سوف يتم ذلك بدون مصاريف، لافتًا إلى أن قيمة التعويض النقدى، وأصل الشهادة، فى حالة الوفاة أو استحقاقها، سوف يقوم الورثة أو المستفيد، بصرفها من شركة التأمين وليس من فروع البنك.