زلزال بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدةالثلاثاء، 06 مارس 2018 04:42 م
مقياس ريختر
(رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا شدته 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 130 كيلومترا شمال شرقى ليك موراى وكان على عمق حوإلى 33 كيلومترا.
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