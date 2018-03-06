روسيا: 27 ضابطا من بينهم لواء قتلوا فى حادث تحطم طائرة النقل فى سوريا







أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 27 ضابطا من بينهم لواء واحد لقوا مصرعهم فى حادث تحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة من طراز (أنطونوف – 26) أثناء هبوطها فى قاعدة حميميم فى سوريا.

وذكرت الوزارة- فى بيان جديد حول حادث تحطم الطائرة، أوردته فضائية (روسيا اليوم) الليلة، أن ضباط صف وجنود متعاقدين قتلوا أيضا فى الحادث، فيما لم يكن أى مدنى على متن الطائرة المنكوبة.



وأوضحت أنه أثناء اقتراب الطائرة من مطار حميميم كانت الظروف الجوية عادية، وكانت الطائرة تنفذ مهمة من قاعدة (كويريس) الجوية فى محافظة حلب إلى قاعدة حميميم فى اللاذقية.



وأشارت الوزارة إلى أن قائد الطائرة طيار من الدرجة الأولى ونفذ رحلات جوية على هذا النوع من الطائرات لأكثر من 3 آلاف ساعة وأدى مرارا عملية الهبوط فى قاعدة حميميم.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، أن طائرة النقل العسكرى التى تحطمت بالقرب من قاعدة حميميم فى سوريا كان على متنها 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم.