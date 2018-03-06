رابطة نساء كوم امبو تؤيد الرئيس السيسي فى مؤتمر جماهيرى بأسوان

رابطة نساء كوم امبو تؤيد الرئيس السيسي فى مؤتمر جماهيرى بأسوانالثلاثاء، 06 مارس 2018 03:10 م
فاطمة محمد رئيس رابطة نساء كوم امبو
أسوان ندى سليم
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نظمت رابطة نساء كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، مؤتمرا لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمقر نقابة المعلمين.
وأطلقت المشاركات بالمؤتمر الزغاريد فى مشهد مبهج لدعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها نهاية مارس الجارى، وأوضحت فاطمة محمد، رئيس رابطة نساء كوم امبو، خلال المؤتمر، على ضرورة مشاركة المرأة فى العرس الانتخابى، الذى تشهده مصر للمرة الثانية، مؤكدة أن لا أحد ينسى دور المرأة فى عهد جماعة الإخوان والوقوف بجانب الوطن للمرور من هذه المحنة من خلال المشاركة الواسعة لنساء مصر فى ثورة 30 يونيو.
وأوضحت رئيس الرابطة، أن على المرأة من مختلف المحافظات أن تثبت للعالم اجمع أن المرأة نصف المجتمع من خلال الحضور فى طوابير أمام مقار لجان الانتخابات.
جانب من حضور سيدات كوم أمبو
سيدات كوم أمبو
نساء كوم أمبو فى مؤتمر دعم الرئيس
نساء كوم أمبو يدعمن الرئيس
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