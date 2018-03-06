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رئيس غانا: اقتصاد بلادنا سيكون "الأسرع نموا فى العالم" هذا العام

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:09 م
رئيس غانا: اقتصاد بلادنا سيكون "الأسرع نموا فى العالم" هذا العام نانا أكوفو رئيس غانا





رويترز
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قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو اليوم الثلاثاء إن اقتصاد غانا من المتوقع أن يسجل نموا قدره 8.3 بالمئة فى 2018، وهو مستوى أعلى من النمو المتوقع فى ميزانية الحكومة والبالغ 6.8 بالمئة.

والبلد المصدر للسلع الأولية فى عامه الأخير من برنامج مساعدات بقيمة 918 مليون دولار مع صندوق القند الدولى يستهدف رفع النمو وخفض الدين العام والتضخم.

وقال أكوفو أدو فى حفل سنوى بمناسبة يوم الاستقلال حضره الرئيس النيجيرى محمد بخارى "اقتصادنا نما من 3.6 بالمئة فى 2016، الذى كان الادنى فى 22 عاما، إلى 7.9 بالمئة فى 2017. وفى هذه السنة نتوقع أن ينمو 8.3 بالمئة والذى سيجعله الاقتصاد الأسرع نموا فى العالم".

وتعهد أكوفو أدو، الذى تولى منصبه فى يناير كانون الثانى من العام الماضى، بمواصلة إصلاح الاقتصاد بهدف جعل غانا أقل اعتمادا على المساعدة.

وقال إن البلد الواقع فى غرب أفريقيا يمضى قدما نحو تحقيق هدفه لخفض عجز الموازنة إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من 5.9 بالمئة فى العام السابق.


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