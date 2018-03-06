video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس اليونان يؤكد دعمه لقبرص فى مواجهة الاستفزازات التركية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:48 م
رئيس اليونان يؤكد دعمه لقبرص فى مواجهة الاستفزازات التركية الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس





أ ش أ
إضافة تعليق

أبدى الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، دعم بلاده الكامل لقبرص فى مواجه الاستفزازات التركية.

وأكد بافلوبولوس - خلال اجتماعه فى أثينا مع وزير الخارجية القبرصى الجديد نيكوس خريستودوليدس - أن موقف تركيا الاستفزازى تجاه جمهورية قبرص يشكل أيضاً استفزازاً للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن أنقرة ملزَمة بقانون البحار، وأنها تعلم أن أى انتهاك لهذا القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدولى، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء.

وقال بافلوبولوس، إنه يوافق على القرار المشترك لوزيرى خارجية اليونان وقبرص لرفع قضية انتهاك حقوق جمهورية قبرص إلى جميع هيئات الاتحاد الأوروبى، بدوره، شكر خريستودوليديس، الرئيس بافلوبولوس، على دعمه لجهود جمهورية قبرص لـ"إنهاء الاحتلال التركى وإعادة توحيد الجزيرة" القبرصية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لنيقوسيا هو حل المشكلة القبرصية، وأن الإجراءات التركية الأخيرة لن تبعدها عن هدفها المتمثل بإيجاد حل للقضية القبرصية.

وقال خريستودوليديس، إنه اتفق مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس على طرح قضية انتهاك حقوق جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، معربا عن ارتياحه لإدراج استفزازات تركيا على جدول أعمال المجلس الأوروبى فى مارس الجارى، وتشوب العلاقات بين نيقوسيا وتركيا توترا حول عدد من الملفات، فى مقدمتها مسألة توحيد قبرص المقسمة إلى شطر شمالى وجنوبى منذ اجتاح الجيش التركى فى 1974 شطرها الشمالى.

وتمارس جمهورية قبرص - التى انضمت إلى الاتحاد الأوروبى عام 2004 - سلطاتها على الشطر الجنوبى فقط، ويسكن القبارصة الأتراك فى الشطر الشمالى الذى يطلق على نفسه اسم "جمهورية شمال قبرص التركية" والتى تعترف بها أنقرة فقط، حيث تنشر 35 ألف جندى هناك، ومنذ عام 1974، فشلت جميع مفاوضات إعادة توحيد قبرص، وتطالب نيقوسيا، المدعومة من اليونان، بجدول زمنى محدد لانسحاب تدريجى للقوات التركية من الشطر الشمالى فى حين ترفض أنقرة ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبرص تجدد استعدادها لاستئناف المفاوضات حال وقف الاستفزازات التركية

تأجيل دعوى عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاستفتاء شعبى لـ26 يونيو

اخبار عالمية

الاتحاد الاوروبى

رئيس اليونان

القوات التركية

اخبار العالم

قبرص

اخبار اليونان




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة