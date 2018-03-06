رئيس اليونان يؤكد دعمه لقبرص فى مواجهة الاستفزازات التركية

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أبدى الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، دعم بلاده الكامل لقبرص فى مواجه الاستفزازات التركية.

وأكد بافلوبولوس - خلال اجتماعه فى أثينا مع وزير الخارجية القبرصى الجديد نيكوس خريستودوليدس - أن موقف تركيا الاستفزازى تجاه جمهورية قبرص يشكل أيضاً استفزازاً للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن أنقرة ملزَمة بقانون البحار، وأنها تعلم أن أى انتهاك لهذا القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدولى، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الثلاثاء.

وقال بافلوبولوس، إنه يوافق على القرار المشترك لوزيرى خارجية اليونان وقبرص لرفع قضية انتهاك حقوق جمهورية قبرص إلى جميع هيئات الاتحاد الأوروبى، بدوره، شكر خريستودوليديس، الرئيس بافلوبولوس، على دعمه لجهود جمهورية قبرص لـ"إنهاء الاحتلال التركى وإعادة توحيد الجزيرة" القبرصية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لنيقوسيا هو حل المشكلة القبرصية، وأن الإجراءات التركية الأخيرة لن تبعدها عن هدفها المتمثل بإيجاد حل للقضية القبرصية.

وقال خريستودوليديس، إنه اتفق مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس على طرح قضية انتهاك حقوق جمهورية قبرص والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، معربا عن ارتياحه لإدراج استفزازات تركيا على جدول أعمال المجلس الأوروبى فى مارس الجارى، وتشوب العلاقات بين نيقوسيا وتركيا توترا حول عدد من الملفات، فى مقدمتها مسألة توحيد قبرص المقسمة إلى شطر شمالى وجنوبى منذ اجتاح الجيش التركى فى 1974 شطرها الشمالى.

وتمارس جمهورية قبرص - التى انضمت إلى الاتحاد الأوروبى عام 2004 - سلطاتها على الشطر الجنوبى فقط، ويسكن القبارصة الأتراك فى الشطر الشمالى الذى يطلق على نفسه اسم "جمهورية شمال قبرص التركية" والتى تعترف بها أنقرة فقط، حيث تنشر 35 ألف جندى هناك، ومنذ عام 1974، فشلت جميع مفاوضات إعادة توحيد قبرص، وتطالب نيقوسيا، المدعومة من اليونان، بجدول زمنى محدد لانسحاب تدريجى للقوات التركية من الشطر الشمالى فى حين ترفض أنقرة ذلك.