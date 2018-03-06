رئيس التنظيم والإدارة يطالب بتحرى الدقة عند اختيار المسئولين لتحقيق النزاهة







كتب محمد مجدى السيسى

عُقدت منذ قليل ورشة عمل بمقر مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت عنوان "تعارض المصالح ومكافحة الفساد"، بمشاركة عدد من النواب الذى دار بينهم وبين "جميل" نقاشات حول موضوع الورشة، وأدلى فيها بتصريحات هامة، حيث قال "جميل" فى كلمته خلال ورشة العمل، أن وقائع الفساد التى هزت مصر، قام بها مسئولين كبار ليسوا فى حاجة للمال، متابعا: "الوازع الإنسانى عند البعض يكاد يكون معدوم، لذلك أطالب بتحرى الدقة عند اختيار المسئولين الكبار لنحقق أكبر قدر من النزاهة، وأطالب أيضاً أن التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح تكون متناسبة مع الواقع، بعيداً عن الآمال والطموحات الكبيرة صعبة التحقق". وهنا تسائل النائب خالد حنفى عن واقعة بوزارة التضامن، بقوله: "الوزارة عينت مجموعة من التابعين لها على رأس إدارة جمعية خيرية، هل دا تضارب مصالح؟"، فعقب المستشار محمد جميل: "دا فساد وتضارب مصالح، وانت عليك دور فى مراقبته".

وأرجع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البيروقراطية فى مصر، إلى فساد الضمير، بقوله،: " فى هياكل كتير اتعملت علشان تستوعب ناس حابين نخدمهم لمصلحة شخصية، وأنا غير راضى عن أحوال الموظفين، محتاجين بيئة عمل كويسة و تدريب كويس علشان يقدر يدى بشكل أفضل ".

وأضاف "جميل" فى كلمته خلال ورشة العمل المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، تحت عنوان " تعارض المصالح ومكافحة الفساد "، أن هناك مشكلات فى التدريب، متابعاً،: " أحياناً بيبقى كل مرة هم هم المتدربين، وهم هم المدربين، وهى هى المادة التدريبية "، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يجب أن ينتهى فوراً.

وأكد المستشار محمد جميل إلى ضرورة الانتقال من الحكومة والخدمة الورقية إلى الخدمة الإلكترونية، متابعاً،: " يهمنى كمان أن عضو البرلمان من مكانه يقدر يتواصل معايا وياخد شغله دون تعب أو مشقة بشكل إلكتروني"، مضيفاً فى رده على أن النظام الالكترونى به مشاكل أيضاً، بقوله،: " جملة السيستم واقع مش حلها العودة للورقى لكن الحل تطوير السيستم نفسه".