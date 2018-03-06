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رئيس الأركان الجديد للجيش السودانى يتسلم مهام عمله رسميا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:10 م
رئيس الأركان الجديد للجيش السودانى يتسلم مهام عمله رسميا الجيش السودانى- أرشيفية





أ ش أ
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تسلم الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي،  الثلاثاء، مهام عمله رسميا رئيسا للأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، وذلك من سلفه الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي.

 

وشملت مراسم التسليم والتسلم- التى جرت بمقر رئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم- تفقد طابور الشرف، وتسليم علم رئاسة الأركان المشتركة، وأعلام القوات الرئيسة الثلاث (البرية، الجوية، والبحرية)، والتوقيع على إجراءات التسليم والتسلم، إلى جانب مصافحة أعضاء رئاسة الأركان المشتركة والنواب والمساعدين ومديرى الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات.
 

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر عدة قرارات جمهورية تم بموجبها عدد من التغييرات فى رئاسة أركان القوات المسلحة، وترقيات وإحالات للتقاعد للضباط فى مختلف الرتب، وذلك فى إطار الإجراءات الدورية، وفقا للقانون واللوائح والنظم المتبعة.

 

 

 


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