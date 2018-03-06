دى ميستورا يؤكد الأولوية العاجلة لخفض حدة التصعيد فى سوريا

دى ميستورا يؤكد الأولوية العاجلة لخفض حدة التصعيد فى سورياالثلاثاء، 06 مارس 2018 08:16 م
دى ميستورا
أ ش أ
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عقد مبعوث الأممى الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر البعثة الدبلوماسية الروسية فى جنيف مع ممثلى كل من روسيا وإيران وتركيا لدى الأمم المتحدة، حيث ناقش مع الضامنين الثلاثة لاتفاقات استانا، أهمية مواصلة تقدم العملية السياسية فى جنيف باتجاه التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وأشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إلى أن الاجتماع بحث أيضا، وفى ضوء قرار مجلس الأمن الأخير 2401، ما يتعلق بالحالة على أرض الواقع فى سوريا، حيث شدد دى ميستورا على الأولوية العاجلة لتخفيف حدة التصعيد فى سوريا.
وأضاف البيان أنه وفى ضوء اجتماع استانا المقبل، فقد تناولت المناقشات كذلك ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين السوريين.
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