خبير: 38 مليون مستخدم لفيسبوك و11مليون لإنستجرام و3 ملايين لـ لينكد إن بمصر

خبير: 38 مليون مستخدم لفيسبوك و11مليون لإنستجرام و3 ملايين لـ لينكد إن بمصرالثلاثاء، 06 مارس 2018 04:56 م
ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف عبد الرحمن سليم، مدير شركة "اى ام اف ان دى"، عن إحصائية لجارتنر تشير إلى أن 83% من المستخدمين يتخلون عن علامات تجارية نتيجة التعامل السىء من خدمة العملاء، منوهاً أنه فى حالة انتشار أخبار سيئة بين مليون عميل ستصل إلى 30 مليون شخص.
وأكد سليم، خلال منتدى التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المنعقد على هامش المؤتمر السنوى الخامس "وطن رقمى"، الذى تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن إحصائيات المستخدمين فى مصر تشير إلى أن عدد المستخدمين بلغ 50 مليون مستخدم إنترنت، وهناك 38 مليون شخص يستخدمون "الفيسبوك"، منهم 14 مليون أنثى، و24 مليون ذكر، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون "إنستجرام"، و3 ملايين يستخدمون "لينكد إن".
وأوضح أن التعامل مع الكوارث على السوشيال ميديا، يبدأ من تحديد ما إذا كانت كارثة يليها تتبع المشكلة ثم إنشاء مجموعات للتعرف على المشكلة، وتوصيل المشكلة لفرق العمل داخل الشركة، وإصدار أول تقرير عن المشكلة خلال 30 دقيقة كحد أقصى.
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