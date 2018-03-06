video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 04:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير يطالب الحكومة بتبنى تقنية Block Chain لتسهيل المعاملات المالية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:24 م
خبير يطالب الحكومة بتبنى تقنية Block Chain لتسهيل المعاملات المالية مستخدم كمبيوتر ـ أرشيفية





كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

طالب الدكتور أشرف عبد الوهاب  كبير الخبراء الفنيين فى شركة "مايكروسوفت" مصر وشمال أفريقيا، الحكومة المصرية بتبنى تكنولوجيا الـ Block Chain، لتسهيل المعاملات المالية مع الجهات التى تتعامل مع الحكومة سواء شركات أو أفراد.ِ

وشدد على ضرورة تبنى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، باعتبارها الوسيط بين الشركات والحكومة، استراتيجية داعمة لتكنولوجيا الـ Block Chain وتوصيل المفهوم الخاص بها للمؤسسات والجهات المعنية فى الدولة سواء وزارة الاتصالات أو المالية.

وأضاف عدد الوهاب، خلال منتدى البلوك تشين المقام على هامش المؤتمر السنوى الخامس "وطن رقمى" الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا تتيح تأمين التعاملات المالية على الإنترنت دون الحاجة لأجهزة "يو اس بى توكين"، وذلك بالاعتماد فقط على الهوية الخاصة بالمواطن أو الشركة.

وأوضح أن شركة مثل مايكروسوفت تستخدم الـ Block Chain، فى التعامل مع مورديها، ما ساهم فى تخفيض دورة التعاقدات إلى ثلاثة أيام بدلا من ثلاثة أسابيع فى وقت سابق.

وقام  باستعراض عدد من التجارب المعتمدة على الـ Block Chain، فى مجالات السياحة، والنقل، والشحن، موضحاً أنه في حالة الاعتماد على تلك التكنولوجيا يمكن خفض الوقت الذى تحتاجه الشركات للحصول على الخدمات المصرفية مثل خطابات الضمان لأقل من ثلاثة أيام بطريقة مؤمنة تماما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خبير: 38 مليون مستخدم لفيسبوك و11مليون لإنستجرام و3 ملايين لـ لينكد إن بمصر

الاتصالات: 385 مليار دولار حجم أعمال الأمن السيبرانى ومصر تحتل المرتبة الـ14

امن المعلومات

البلوك تشين

الحكومة

المعاملات المالية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة