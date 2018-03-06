خبير يطالب الحكومة بتبنى تقنية Block Chain لتسهيل المعاملات المالية







كتبت: هبة السيد

طالب الدكتور أشرف عبد الوهاب كبير الخبراء الفنيين فى شركة "مايكروسوفت" مصر وشمال أفريقيا، الحكومة المصرية بتبنى تكنولوجيا الـ Block Chain، لتسهيل المعاملات المالية مع الجهات التى تتعامل مع الحكومة سواء شركات أو أفراد.ِ

وشدد على ضرورة تبنى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، باعتبارها الوسيط بين الشركات والحكومة، استراتيجية داعمة لتكنولوجيا الـ Block Chain وتوصيل المفهوم الخاص بها للمؤسسات والجهات المعنية فى الدولة سواء وزارة الاتصالات أو المالية.

وأضاف عدد الوهاب، خلال منتدى البلوك تشين المقام على هامش المؤتمر السنوى الخامس "وطن رقمى" الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا تتيح تأمين التعاملات المالية على الإنترنت دون الحاجة لأجهزة "يو اس بى توكين"، وذلك بالاعتماد فقط على الهوية الخاصة بالمواطن أو الشركة.

وأوضح أن شركة مثل مايكروسوفت تستخدم الـ Block Chain، فى التعامل مع مورديها، ما ساهم فى تخفيض دورة التعاقدات إلى ثلاثة أيام بدلا من ثلاثة أسابيع فى وقت سابق.

وقام باستعراض عدد من التجارب المعتمدة على الـ Block Chain، فى مجالات السياحة، والنقل، والشحن، موضحاً أنه في حالة الاعتماد على تلك التكنولوجيا يمكن خفض الوقت الذى تحتاجه الشركات للحصول على الخدمات المصرفية مثل خطابات الضمان لأقل من ثلاثة أيام بطريقة مؤمنة تماما.