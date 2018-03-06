حريق فى قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب وإصابة 8 جنود إسرائيليين







أ ش أ

أصيب ثمانية جنود إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، جراء حريق شب بقاعدة (تسريفين) العسكرية فى ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب.



وقالت وسائل إعلام عبرية إن الحريق نتج عن انفجار حاوية للسلاح بالقرب من موقع التدريبات فى القاعدة العسكرية؛ ما تسبب فى إصابة ثمانية جنود جراء استنشاقهم الدخان.



وذكرت أن الجنود نقلوا إلى مستشفى "أساف هروفية" للعلاج ووصفت إصاباتهم بالطفيفة، بينما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا فى الحادث.