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حجز مالك مركز صيانة سيارات لنصبه فى مبلغ 41 مليون جنيه

الثلاثاء، 06 مارس 2018 09:47 م
حجز مالك مركز صيانة سيارات لنصبه فى مبلغ 41 مليون جنيه حبس - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة أحمد يوسف، بحجز مالك مركز صيانة سيارات معتمد لنصبه علي المواطنين في مبلغ 41 مليون جنية بمنطقة مصر الجديدة 24 ساعة علي ذمة تحريات أجهزة الأمن  . 
 
البداية بتلقي ضباط إدارة مباحث الأموال العامة عدة بلاغات من تجار بتعرضهم للنصب من ح م 29 عاما مالك مركز صيانة سيارات بمنطقة بمصر الحديدة وذلك مقابل شراءهم زيوت سيارات منه وبلغ إجمالي المبالغ 41 مليون جنيه حصيلة نصبه عليهم.
 

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