حجز الطعن على انتخابات نادى دمياط للحكم أول إبريل المقبل







دمياط معتز الشربينى

أصدرت محكمة فض المنازعات الرياضية باللجنة الأوليمبية المصرية، قرارا بحجز القضية المرفوعة من محمد سعد الجحر ضد محمد أبو جنبة رئيس مجلس إدارة نادى دمياط للحكم يوم 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان سعد قد تقدم بطعن علي انتخابات نادى دمياط الرياضى، والتى خاضها على منصب الرئيس ضد أبو جنبة وما شابها من إجراءات مخالفة لقانون الرياضة المصرية.

كما تقدم سعد بطعن على قرار أبو جنبة، شطب 3400 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادى وعدم تمكنهم من المشاركة فى الانتخابات التى أجريت أواخر شهر نوفمبر الماضى.



