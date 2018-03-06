video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهم الثانى فى قضية قتل شاب بسبب "أنسيال فضة" بالبساتين 4 أيام

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:46 م
حبس المتهم الثانى فى قضية قتل شاب بسبب "أنسيال فضة" بالبساتين 4 أيام حبس - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل شاب فى مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، إثر إصابته بجرح نافذ باستخدام سلاح أبيض، بسبب "انسيال فضة".

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساطين ألقت القبض على المتهم الثانى ويدعى "ع.أ" 18 سنة، بعدما اعترف عليه المتهم الأول بارتكاب جريمة قتل شاب فى مشاجرة بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الشباب دائرة القسم، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الشاب "ك.ط" إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى بمعرفة النيابة العامة والقبض على أحد المتهمين ويدعى "محمود.م" 18 سنة، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على إنسيال فضة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، تمهيدًا لعرضها على النيابة لتتولى مباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم الأول على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد القبض على المتهم الثانى وعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهم الثانى بقتل شاب فى مشاجرة بسبب "سلسلة فضة" بالبساتين

البساتين

اخبار مصر

جريمه قتل

قتل

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة