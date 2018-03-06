حبس المتهم الثانى فى قضية قتل شاب بسبب "أنسيال فضة" بالبساتين 4 أيام







كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل شاب فى مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، إثر إصابته بجرح نافذ باستخدام سلاح أبيض، بسبب "انسيال فضة".

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساطين ألقت القبض على المتهم الثانى ويدعى "ع.أ" 18 سنة، بعدما اعترف عليه المتهم الأول بارتكاب جريمة قتل شاب فى مشاجرة بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الشباب دائرة القسم، ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الشاب "ك.ط" إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى بمعرفة النيابة العامة والقبض على أحد المتهمين ويدعى "محمود.م" 18 سنة، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على إنسيال فضة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، تمهيدًا لعرضها على النيابة لتتولى مباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم الأول على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد القبض على المتهم الثانى وعرضه على النيابة أمرت بقرارها السابق.