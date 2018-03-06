جوميا: 41% زيادة فى المعدلات السنوية لمستخدمى الإنترنت بمصر







كتبت: هبة السيد

أعلن محمد عادل مصطفى رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكة والعلاقات الحكومية فى جوميا مصر، أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر يبلغ نحو 49 مليون شخص، بما يعادل 50% من عدد السكان، وبمعدلات نمو 41% سنويا، بزيادة 14 مليون مستخدم، فيما سجلت معدلات نمو الإعتماد على الموبايل إنترنت نسبة 33% خلال عام 2017.

وأوضح مصطفى، على هامش مؤتمر غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن جوميا جاءت ضمن أكثر 6 مواقع فى معدلات الزيادة بمصر، مشيراً إلى أن الشركة تتواجد في 23 دولة بقارة أفريقيا، وترتكز فى سياستها على تحسين وتقديم خدمات جديدة تتناسب مع احتياجات العميل.

وأكد مصطفى، على أن جوميا تهدف إلى الوصول لأهدافها، من خلال خلق مناخ متكامل لربط الشركات باختلاف حجمها، مع العملاء، منوهاً إلى أن الشركة نجحت فى توصيل 17 مليون شركة، بما يقرب من 1.2 مليار مستخدم.

وتوقع مصطفى، أنه فى عام 2030 سيتم الاستحواذ على نسب مرتفعة من معدلات مبيعات التجزئة لتصل إلى 5% من سوق التجزئة فى أفريقيا.