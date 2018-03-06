جمعية رجال الأعمال المصريين تطلق قناة تفاعلية على اليوتيوب







كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تدشين قناة للجمعية على شبكة الإنترنت "EBA YouTube Channel" لمواكبة التطور التكنولوجى فى أدوات التواصل بين الأعضاء.

وأكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية، أن إطلاق قناة للجمعية على اليوتيوب يأتى فى إطار سعى جمعية رجال الأعمال المصريين لتطوير أدوات التواصل بين الإدارة التنفيذية للجمعية وتوثيق الأنشطة التى تقوم بها الجمعية وتبادل الأفكار والخبرات والرؤى مع كافة جهات الدولة والمسئولين.

وقال عيسى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، نأمل فى الاستجابة السريعة من أعضاء الجمعية فى التواصل البناء بين الأعضاء ومشاركتنا فى كافة الأحداث والأنشطة التى تنظمها الجمعية من خلال مشاهدتهم للقناة الجديدة.

وأضاف "كما أنه سعيا للتطوير المستمر يسعدنا تلقى آرائكم فى محتوى القناة، وكذلك مشاركتكم فى هذه الخطوة لإحداث مشاركة فعالة وتحقيق نسب مشاهدة عالية تمكننا من تقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بأعرق وأقدم منظمة أعمال فى مصر والوطن العربى وبأعضائها.