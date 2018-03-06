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جمعية الأورمان: تسليم 10 قرى ضمن مبادرة سكن كريم بنهاية أبريل المقبل

الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:23 م
جمعية الأورمان: تسليم 10 قرى ضمن مبادرة سكن كريم بنهاية أبريل المقبل المهندس حسام القباني، رئيس جمعية الأورمان





كتب مدحت وهبة تصوير حسام القبانى
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أعلن المهندس حسام القبانى، رئيس جمعية الأورمان، أنه سيتم تسليم 10 قرى ضمن مبادرة "سكن كريم" لتوفير الخدمات من أسقف منازل ووصلات مياة وصرف صحىً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وشركة بالم هيلز للتعمير فى نهاية شهر ابريل المقبل من إجمالي 100 قرية

 

وأضاف المهندس حسين  القباني  خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن وشركة  بالم هيلز وجمعية الأورمان، بهدف تنمية وتطوير القرى الأشد فقرا، بقيمة 250 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتطوير البنية التحتية " سكن كريم" تنفيذاً للرئيس السيسى بديوان عام وزارة التضامن وبحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ونفين القباج مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية أن توقيع برتوكول للتعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير لتطوير المنازل ووصلات المياة والصرف الصحي للقرى الأكثر فقرا بـ5 محافظات بإجمالى 250 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر الاعتماد على العمالة الموسمية الموجودة بهذة القرى لتحقيق التنمية الشاملة بهاوتوفير فرص العمل إلى جانب تطوير البنية التحتية.

 

فيما وجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، قائلا:" الوزيرة تقدم كل الدعم للمجتمع المدنى من أحل رعاية الأسر والمناطق الفقيرة:"

 

 

 

 

 

 


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جمعية الأورمان

حسام القبانى

مبادرة سكن كريم




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