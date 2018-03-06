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جمارك الصادر بالإسكندرية تضبط محاولة تصدير مخالفة رقابياً

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:37 م
جمارك الصادر بالإسكندرية تضبط محاولة تصدير مخالفة رقابياً ميناء الإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة محمد كامل من ضبط محاولة تصدير صنف مخالف للصنف المرفوض رقابيا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول شهادة إعاده تصدير رقم 6887  لسنة 2018 بإسم شركة ر . ل . ا والصنف المصدر عبارة عن 456 كرتونة صوانى بلاستيك منشأ الصين بوزن 6045 كجم مرفوضة رقابيا طبقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصدرة إلى قبرص.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة برئاسة طه مرسى زينة مدير المجمع و محمد مرسى مدير إدارة الحركة والسادة محمد نور الدين مدير تعريفة، وعلاء حجازى مدير حركة ونبيل عبد اللطيف مأمور التعريفة وحسنى رضوان و محمد على دراج مأمورى الحركة.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 277 كرتونة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات المثبتة بإقرار الرفض الوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وتم تقدير التعويضات المستحقة بمبلغ 198 ألفا و284 جنيها، وقرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد التعويضات المستحقة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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