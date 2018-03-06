توزيع 48 عقدا للوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

وزع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عقود 48 من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية وعلى الحالات المستحقة بمراكز " أبو كبير – بلبيس – الإبراهيمية" وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، والعميد محمود يحيى، والدكتور مدحت فتحى ممثلين عن وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من مجلس الوزراء، ومدير إدارة صندوق الإسكان، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به، ومأوى ومسكن يحميه، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بكافة القطاعات (الخدمية والتنموية) بالمحافظة.

وكان محافظ الشرقية، قد شهد إجراءات القرعة العلنية، والتى أجريت على 52 من المتقدمين للحصول على 48 وحدة سكنية، وذلك بعد فحص المستندات المقدمة، وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة بمعرفة مدير صندوق الإسكان، ورئيس المركز، والتضامن الاجتماعى، وأجريت القرعة بمنتهى الشفافية والحيادية .