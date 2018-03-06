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الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:13 م
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تنفيذ 3440 حكما قضائيا وتحصل 271 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:09 م
تنفيذ 3440 حكما قضائيا وتحصل 271 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية





الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة بمراكز المحافظة الـ8، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3440 حكما قضائيا، منها 2218 حكما فى غرامات، و1145 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و75 حكما فى مخالفات، وحكمين فى جناية، وتحصيل 271 ألف جنيه غرامات، فتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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