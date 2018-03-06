تفاصيل قتل شابين لصديقهما بسبب "انسيال فضة" فى البساتين







كتب على عبد الرحمن

الصداقة من أسمى العلاقات الإنسانية التى تربط بين اثنين أو أكثر، وتكون مبنية على الاحترام المتبادل والمودّة والصّدق والأمانة، وربما تشوبها بعض المناوشات والمشادات والخلافات البسيطة، وما يلبثوا أن يتصالحا من جديد، لكن أن تتطور هذه المشادات ويقتل الصديق صديقه، هنا تتحول الصداقة إلى ما هو أشد من العدواة، وهو ما شهدته مدينة البساتين جنوب القاهرة، حيث أقدم شابين على قتل صديقهما بسبب خلافات على "إنسيال فضة".

بدأت الواقعة، حينما تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب بدائرة القسم، أسفرت عن مقتل أحدهما وفرار المتهمين.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الشاب "كريم.ط" الشهير بـ "كريم جبنه"، إثر إصابته بجرح نافذ بمنطقة الحوض، أسفل الفخذ الأيسر، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى بمعرفة النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات إحدى المحلات بشارع حسن التهامى الذى وقع فيه الحادث، تم التعرف على المتهمين، والقبض على أحدهما ويدعى "محمود.م" 18 سنة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمشاركة متهم آخر يدعى "عبدالرحمن.أ" 18 سنة وشهرته "عبده"، وأن الأخير هو من طعن المجنى عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبعد أقل من 24 ساعة، تمكن الرائد أحمد مختار، معاون قسم البساتين، بإشراف المقدم على فيصل رئيس المباحث، من القبض على المتهم الهارب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أن المجنى عليه كانت تربطهما علاقة صداقة، وكان "يداينه" بمبلغ مالى 1500 جنيه، وطالبه برد المبلغ كثيرًا، غير أنه يمر بضائقة مالية ولم يستطع رد المبلغ.

وتابع المتهم: "قبل الواقعة بحوالى اسبوع أخذ منى المجنى عليه إنسيال فضة كان بحوزتى، بحجة أن يشاهده فقط ولبسه فى يده وقال لى ألف مساء عليك هات الفلوس وهتاخد الانسيال"

وأضاف المتهم: "ظللت كل يوم أطالبه بالانسيال لكنه كان يرفض وكانت تحدث بيننا مشادات وكل مرة يقول لى ملكش حاجة عندى واضرب دماغك فى الحيط، إلى أن جاء يوم الحادث فاصطحبت معى "محمود.م" 18 سنة، وذهبنا إلى حيث يتواجد بشارع حسن التهامى، وكنت فقط أريد ضربه لأخذ الانسيال ولم أكن أقصد قتله".

وتابع المتهم فى اعترافاته أمام ضباط المباحث:"وجدته خارجًا من إحدى مطاعم الفول والطعمية بالشارع وطالبته بالانسيال فرفض، وقلت له تعالى ندخل لبعضنا فارس لفارس، وبادرته بطعنتين فى كتفه بمطواه كانت بحوزتى، ثم ثالثة أسفل الحوض، وهربنا".



كريم المجنى عليه



المجنى عليه



الضحية



المجنى عليه