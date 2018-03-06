ترامب يرحب "بتقدم محتمل" مع كوريا الشمالية







أ ف ب

رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء، باحراز "تقدم ممكن" فى الملف الكورى الشمالى بعدما نقلت سيول عن بيونج يانج استعدادها للتخلى عن سلاحها النووى فى حال ضمان أمنها.

وكتب ترامب على تويتر "تقدم ممكن فى المباحثات مع كوريا الشمالية"، مضيفا "للمرة الأولى منذ أعوام، يبذل كل الأطراف المعنيون جهدا جدي، والعالم ينظر وينتظر، قد تكون آمالا كاذبة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد كبير مهما كان المسار".

وأعربت كوريا الجنوبية، عن أملها فى أن تساعد العقوبات الأمريكية التى فرضت مؤخرا على كوريا الشمالية لاستخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية، فى الجهود الرامية للحل السلمى للأزمة النووية الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نوه كيو دوك"، فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن العقوبات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة تعد جزءا من الجهود المشتركة للمجتمع الدولى لجعل الشمال يدخل طريق نزع السلاح النووى من خلال فرض عقوبات وضغط قوى، وأضاف "نحن نتوقع أن ذلك سيسهم فى التوصل لحل سلمى للقضية النووية الشمالية".