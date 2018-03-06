ترامب يتراجع بأكثر من 200 مركز على قائمة فوربس للأكثر ثراء فى العالم

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تراجع ترتيب دونالد ترامب على قائمة (فوربس للأكثر ثراء فى العالم) بأكثر من 200 مركز.

وذكرت مجلة فوربس الاقتصادية، أن الرئيس ترامب الآن يحل فى المركز 766 نزولا من المركز 544 العام الماضى بتراجعٍ بلغ صافى قيمته 400 مليون دولار.



وتقدر فوربس ثروة ترامب حاليا بنحو 1ر3 مليارات دولار.



وتصدّر مؤسس ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، قائمة فوربس هذا العام للأشخاص الأكثر ثراء فى العالم.



وعلى المستوى المحلى، تراجع ترامب فى أكتوبر الماضى حوالى 100 مركز عند رقم 248 على قائمة فوربس لأغنى 400 شخص فى أمريكا.