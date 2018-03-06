ترامب: ما أعلنته كوريا الشمالية "إيجابى جدا" (صور)







أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن ما اعلنته كوريا الشمالية حول احتمال فتح حوار مع الولايات المتحدة هو امر "ايجابى جدا"، متداركا ان كل الخيارات لا تزال مطروحة.

وقال ترامب فى المكتب البيضوى خلال لقاؤة رئيس الوزراء السويدى إن "التصريحات التى صدرت من كوريا الشمالية ايجابية جدا"، مضيفا "سيكون امرا جيدا للعالم، امرا جيدا لكوريا الشمالية، امرا جيدا لشبه الجزيرة، لكننا سنرى ما سيحصل".



ترامب ورئيس الوزراء السويدى



لقاء ترامب ورئيس الوزراء السويدى