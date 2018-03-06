video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: الاتحاد الأوروبى لم يعامل الولايات المتحدة جيدا بالشئون التجارية (صور)

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:31 م
ترامب: الاتحاد الأوروبى لم يعامل الولايات المتحدة جيدا بالشئون التجارية (صور) ترامب ورئيس الوزراء السويدى





أ ف ب
إضافة تعليق

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبى "لم يعامل جيدا" الولايات المتحدة فى العلاقات التجارية الثنائية، وذلك فى معرض تبريره التهديد الذى أطلقه بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والألومنيوم فى إجراء يعتزم الأوروبيون الرد عليه بالمثل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض أن الأوروبيين "عمليا يجعلون من المستحيل علينا أن نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم إلى سائر أنحاء الولايات المتحدة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبى لم يعاملنا جيدا، وهذا كان وضعا تجاريا سيئا غير عادل بتاتا بتاتا".

واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن النظام الكورى الشمالى "صادق" فى تصريحاته، ملمحا بذلك الى انفتاح دبلوماسى محتمل فى مجال نزع السلاح النووى ومشيرا الى ان العقوبات الدولية على كوريا الشمالية كان لها دور.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك فى البيت الابيض مع رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين "اعتقد انهم صادقون لكنى اعتقد ايضا انهم صادقون بسبب العقوبات وما نقوم به بشأن كوريا الشمالية بما فى ذلك المساعدة الكبيرة التى حصلنا عليها من 

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

جانب من المؤتمر الصحفى بين ترامب ورئيس الوزراء السويدى
جانب من المؤتمر الصحفى بين ترامب ورئيس الوزراء السويدى

 

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء السويدى
مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء السويدى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتراجع بأكثر من 200 مركز على قائمة فوربس للأكثر ثراء فى العالم

ترامب: ما أعلنته كوريا الشمالية "إيجابى جدا" (صور)

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

كلاكيت عاشر مرة.. الإعلام الأمريكى يطالب ترامب بسحب قاعدة العديد العسكرية من قطر.. كاتب بـ"فوكس نيوز": الدوحة تدعم الإرهاب وتشكل خطرا على جيرانها.. وقناة "الجزيرة" محرض رئيسى على العنف والكراهية

فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولة

ترامب

أمريكا

أخبار العالم اليوم

الولايات المتحدة




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة