ترامب: الاتحاد الأوروبى لم يعامل الولايات المتحدة جيدا بالشئون التجارية (صور)







أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبى "لم يعامل جيدا" الولايات المتحدة فى العلاقات التجارية الثنائية، وذلك فى معرض تبريره التهديد الذى أطلقه بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والألومنيوم فى إجراء يعتزم الأوروبيون الرد عليه بالمثل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض أن الأوروبيين "عمليا يجعلون من المستحيل علينا أن نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم إلى سائر أنحاء الولايات المتحدة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبى لم يعاملنا جيدا، وهذا كان وضعا تجاريا سيئا غير عادل بتاتا بتاتا".

واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن النظام الكورى الشمالى "صادق" فى تصريحاته، ملمحا بذلك الى انفتاح دبلوماسى محتمل فى مجال نزع السلاح النووى ومشيرا الى ان العقوبات الدولية على كوريا الشمالية كان لها دور.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك فى البيت الابيض مع رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين "اعتقد انهم صادقون لكنى اعتقد ايضا انهم صادقون بسبب العقوبات وما نقوم به بشأن كوريا الشمالية بما فى ذلك المساعدة الكبيرة التى حصلنا عليها من



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



جانب من المؤتمر الصحفى بين ترامب ورئيس الوزراء السويدى



جانب من المؤتمر الصحفى